Лос-Анджелес, США, , 23:09 — REGNUM Мишель Пфайффер ответила на вопрос о том, может ли она появиться в будущем кинокомиксе «Флэш» в образе Женщины-кошки. Об этом 29 января сообщил портал Cinema Blend.

«Я бы стала (сниматься в фильме — ИА REGNUM), если бы меня спросили, но пока никто не задал этот вопрос», — сказала Пфайффер.

По мнению автора статьи, таким образом актриса намекнула на то, что готова вернуться и, возможно Warner Bros. в ближайшее время обратится к ней с официальным предложением.

Напомним, съёмки фильма «Флэш», главную роль в котором исполнит Эзра Миллер, пока не начались. Ранее стало известно, что этой картине к роли Бэтмена вернутся актёры Майкл Китон и Бен Аффлек, они сыграют версии супергероя из разных вселенных.

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