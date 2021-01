Лос-Анджелес, США, , 22:59 — REGNUM Многим пользователям сети понравился новый фильм «Дьявол в деталях» (The Little Things), в котором снялись Дензел Вашингтон, Джаред Лето и Рами Малек. Об этом 29 января сообщил портал We Got This Covered.

Издание отметило, что на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes оценка фильма по состоянию на сегодня составляет лишь 48%, но при этом подписчики сервиса HBO Max стали размещать в Twitter восторженные комментарии.

Пользователи, в частности, заявили, что «Дьявол в деталях» представляет собой отличный возврат к духу триллеров 90-х годов XX века. Некоторые из них назвали фильм «классным» и охарактеризовали игру Джареда Лето как «феноменальную», при этом также высоко оценив выступления других актёров.

https://twitter.com/kylepennekamp/status/1355218149835038720

https://twitter.com/rds060184/status/1355148959610785792

https://twitter.com/Ironman5412/status/1355162233722998784

Премьера картины «Дьявол в деталях» состоялась 28 января 2021 года в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max. В качестве режиссёра проекта выступил Джон Ли Хэнкок, ранее снявший фильмы «Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса» и «Разбойники с большой дороги».

