Нью-Йорк, США, , 22:06 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заказал производство комедийного научного-фантастического анимационного сериала «Фарзар» (Farzar). Об этом 29 января сообщил портал Deadline.

Компания подписала эксклюзивный контракт с Роджером Блэком и Вако О'Гуином, которые ранее работали над проектом «Полиция Парадайз». Пока онлайн-кинотеатр заказал производство десяти первых эпизодов шоу. Блэк и О'Гуин займут должности шоураннеров, сценаристов и исполнительных продюсеров.

Сюжет «Фарзара» будет рассказывать о принце Файхаэле и его команде, которые покинут расположенный под куполом город для того, чтобы сразиться с ужасными пришельцами, которые хотят убивать (или есть) людей. В какой-то момент главный герой поймёт: ему лгали о том, что на самом деле происходит в мире.

Сериал Роджера Блэка и Вако О'Гуина «Полиция Парадайз» Netflix начал показывать 31 августа 2018 года. В центре повествования находятся некомпетентные полицейские, следящие за порядком в небольшом городке.

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