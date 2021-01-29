Токио, , 20:44 — REGNUM Манга «Моя геройская академия» заняла четыре позиции в топ-5 продаж графических романов за 2020 год. Об этом 29 января сообщил портал Comicbook.

Комиксы Кохэя Хорикоси оказались на первой, второй, четвертой и пятой позициях (1, 2, 3 и 24 тома), третье место досталось графическому роману Коёхару Готогэ «Клинок, рассекающий демонов».

Кроме того, «Моя геройская академия» также заняла шестое, восьмое, и десятое места в первой десятке (23, 4 и 5 тома). Во вторую часть топ-10 также вошли «Клинок, рассекающий демонов» (том 2 — девятое место) и манга «Узумаки» Дзюндзи Ито в твёрдом переплёте.

Напомним, Кохэй Хорикоси публикует мангу «Моя геройская академия» в журнале Weekly Shonen Jump с 7 июля 2014 года. На её основе были созданы одноимённые аниме-сериалы, полнометражные анимационные фильмы и видеоигры.

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