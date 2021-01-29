Лос-Анджелес, США, 29 января 2021, 20:18 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн ответил на вопрос фанатов о том, нужно ли им увидеть фильм «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера перед тем, как посмотреть его будущую картину на основе этого комикса. Об этом 29 января сообщил портал Cinema Blend.
«Нет, можете не беспокоиться по этому поводу», — написал Ганн в ответ на соответствующий комментарий подписчика. Издание отметило, что подобные вопросы возникают у фанатов по той причине, что до сих по не ясно, будет ли картина Ганна перезагрузкой или сиквелом.
https://twitter.com/JamesGunn/status/1354529150061613056
Напомним, в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» к своим ролям вернутся несколько актёров, которые ранее снялись в картине Дэвида Эйера 2016 года. В их числе: Марго Робби (Харли Квинн), Юэль Киннаман (Рик Флаг) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер).
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