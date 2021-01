Нью-Йорк, США, , 19:57 — REGNUM Телеканал AMC запустил в производство новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы». Об этом 29 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Рихтман утверждает, что в центре повествования будет находиться Дэрил Диксон. Он отметил, что речь идёт не о ранее анонсированном сериале про приключения персонажей Нормана Ридуса и Мелиссы Макбрайд (Кэрол Пелетье), а новом шоу, сюжет которого расскажет о прошлом Дэрила.

Ранее Дэниэл Рихтман сообщил, что AMC не планирует ставить «на паузу» франшизу «Ходячие мертвецы» как минимум на протяжении последующих десяти лет. Он рассказал о тех проектах, которые компания планирует выпустить на её основе.

