Лос-Анджелес, США, , 19:28 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max назвал дату премьеры кинокомикса «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера. Публикация была размещена 29 января на Twitter-странице компании.

Фильм появится в каталоге сервисе 18 марта 2021 года. По имеющейся информации, HBO Max вложил в него более $70 млн. В рамках реализации этого проекта не только был сделан повторный монтаж ранее отснятого материала «Лиги справедливости», но и проведены дополнительные съёмки.

https://twitter.com/hbomax/status/1355153736654438400

Напомним, Зак Снайдер вынужден был покинуть проект оригинальной «Лиги справедливости» из-за трагедии в семье. В результате досъёмками фильма занялся Джосс Уидон. Многие поклонники кинокомиксов DC холодно встретили результат его работы, в итоге кинокомикс не очень успешно выступил в прокате.

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