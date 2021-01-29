Лос-Анджелес, США, , 19:06 — REGNUM Дэйв Батиста выложил в сеть фотографию, на которой он показал, как готовится к съёмкам кинокомикса «Любовь и гром». Снимок был опубликован 29 января на сайте Cinema Blend.

Актёр дал понять подписчикам, что побрил лицо и тело для того, чтобы члены команды проекта фильма, отвечающие за эффекты, имели возможность нанести грим.

«Это по уважительной причине», — отметил Батиста в публикации.

https://www.instagram.com/p/CKi5Sv8FFgZ/

Напомним, Дэйв Батиста исполняет в фильмах киновселенной Marvel роль Дракса Разрушителя. Кинокомикс «Тор: Любовь и гром» будет снимать режиссёр Тайка Вайтити. Ранее Disney объявила, что премьера картины состоится 6 мая 2022 года.

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