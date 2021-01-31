31 января 2021 | Время чтения 1 мин

Северодвинск, Архангельская область, , 15:00 — REGNUM В конце 1710-х годов прошли разговоры, что в 15 верстах от посада Неноксы явилось видение иконы Алексия Человека Божиего. Место, где ее видели, непростое — здесь проходит разлом земной коры, магма залегает ближе, чем в других места, вокруг голубая глина, из земли бьют источники железистой минеральной воды. Называют урочище Куртяевским. В те годы обострилась борьба вокруг наследника престола царевича Алексея Петровича. В народе считали, что он прекратит отцовские реформы, и связанные с ними людские мучения. В Архангельске царевича знали — он приезжал с отцом во время царских визитов в город. Когда Алексей Петрович был замучен в застенке, век самозванцев еще не наступил, и, возможно, народные симпатии прорвались таким образом. В 1721 году на этом месте сначала была поставлена часовня во имя святого, а потом, в 1721 году, — церковь святого Алексия Человека Божиего. Со временем рядом с церковью построили две гостиницы для паломников. Последний ремонт церкви делался в 1887 году, с тех пор она разрушалась, гостиницы рухнули.

Деревянная церковь Алексия Человека Божиего в урочище Куртяево, под Северодвинском Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1990-х за ее реставрацию брались, поставили леса, да так и бросили Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церковь стоит с открытыми дверями, и только благоговение спасет храм от огня и надругательства Владимир Станулевич © ИА REGNUM Свет закатного солнца падает на лики святых Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Церкви повезло с местом — сухое, высокое, открытое, благодаря чему сруб не сгнил. Рядом куртяевские источники, их посещают тысячи человек, они не ленятся пройти пару километров до церкви. Но церковь закреплена за приходом Николо-Карельского северодвинского собора на Севмаше, а проблем там достаточно — пожертвований и сил на отдаленную церковь, очевидно, не хватает.

Последний раз церковь ремонтировали в 1887 году

Сухое и открытое место, где она стоит, спасает деревянный храм от гниения Владимир Станулевич © ИА REGNUM Но долго так не может продолжаться, и старая церковь ждет своего благотворителя Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Рядом с церковью часовня во имя Алексия Человека Божиего Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Внутри часовни чисто и сухо Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1987—1993 году за ремонт церкви брался ВООПИК во главе с Марфой Меньшиковой и северодвинский краевед Алексей Климов. Были проведены консервационные работы, поставлены леса, разобрана часть обшивки, но возможности ВООПИК иссякли. Храм стоит с открытой дверью, и только благоговейное отношение людей спасает ее от огня и надругательства. Церковь Алексия Человека Божиего, связанная с памятью о царевиче Алексее Петровиче, ждет своего благотворителя.

Крышу часовни тоже пора реставрировать Уходим из Куртяево, и тревога за старую церковь не покидает Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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