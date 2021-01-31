31 января 2021 | Время чтения 2 мин

д. Уна, , 14:00 — REGNUM Деревня Уна в национальном парке «Онежское Поморье», что в Архангельской области, — одно из древнейших новгородских владений на Русском Севере. Еще до новгородцев, пришедших сюда по реке Онеге ориентировочно в XI веке, местные финно-угорские жители выпаривали соль из морской воды и соляных источников. Этим же выгодным делом, но в значительно больших размерах, занялись и новгородцы. Впервые упоминается в грамоте Великого князя Василия I 1398 года, которой он призывал новгородские владения на Севере переходить под власть Москвы. Великий князь проявлял интерес к богатыми солью поселениями. При передаче земель от Новгорода к Москве в 1471 году поселение называется Унским Усольем.

По дороге в Уну путешественника ждет цепочка живописных озер Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Река Уна соединяется с рекой Лудой и впадает в Унскую губу Белого моря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Для варки соли требовалось все большее количество дров, все больше лошадей и подвод для их доставки. В какой-то момент окрестности Уны выглядели как пустыня — только пеньки и отрубленные ветви. Соль из Уны грузили на суда и везли к устью реки Онеги, потом вверх по течению, с перегрузкой на порогах в Подпорожье и Турчасово — в Каргополь. Этот город по указу царя был центром соляной торговли Русского Севера в XV—XVII веках.

В Уне есть избы обшитые сайдингом и современные дачные домики Владимир Станулевич © ИА REGNUM Есть в Уне и традиционные домики-избы, с провалившимися крышами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На соляной торговле Уна поднялась, и в начале XVII века упоминается как посад — то есть город. Частные соляные варницы постепенно переходили в руки монастырей — в первую очередь Соловецкого. В Уне было основано его подворье. В историю Унский посад вошел и трагедией — в 1602 году сосланный сюда боярин Александр Никитич Романов за хулу на царя Бориса Годунова был удушен паром в бане вместе с малолетним сыном. По легенде сын выжил спрятавшись на полу под скамейкой, где жар был не так силен.

Река Уна – на берегу баньки , из склона торчат остатки каких-то старинных деревянных конструкций Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Деревенский мост через реку Уну требует ремонта Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Центральная улица Уны бежит вдоль реки Сквозь щели в заколоченных окнах видны печки и оставленная на столах посуда Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При Петре Первом варка соли была монополизирована, государство стало регулировать цены на соль, и промысел стал постепенно умирать. Сильный удар северному солеварению нанесла добыча c XVIII века соли на юге России — с меньшими затратами и более низкой ценой. Но производство теплилось даже в 1920-е годах и в Великую Отечественную войну.

Сейчас единственным заработком, кроме бюджетных зарплат, для жителей Уны является добыча наваги в Унской Губе Белого моря в бригадах рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина.

Один из самых больших унских домов заколочен Владимир Станулевич © ИА REGNUM

У руин и брошенных домов есть свое очарование Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В центре деревни стоит старый памятник павшим в Великой Отечественной войне. В 2016 году был, пожалуй, самым запущенным из таких памятников в Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас нашлись энтузиасты, желающие возродить соляной промысел для привлечения в Уну туристов и производства соли малыми партиями — ими найдены старинные соляные источники и скважины, изучается возможность строительства соляной варницы.