30 января 2021 | Время чтения 1 мин

Деревня Чухченема, , 13:00 — REGNUM Деревня Чухчерема — за Северной Двиной от родины Ломоносова и Холмогор. Она — забытая духовная столица этого края. То ли в XV, то ли даже в конце XIV века, здесь, на высоком берегу Северной Двины, был основан Николо — Чухченемский монастырь, присоединенный в XVII веке к Троице-Сергиевской лавре. В том же XVII веке был выстроен каменный Никольский собор, снесенный, вероятно, в советское время. От собора остался покрытый дерном белокаменный фундамент на обрыве. Пару лет назад местные прихожане поставили на нем поклонный крест и часовню. Древний монастырский некрополь подвергается набегам гробокопателей, прорывших подкоп к могилам со стороны обрыва. Священник писал в полицию заявление, но преступники пока не пойманы.

Церковь Василия Блаженного стоит на краю обрыва к Северной Двине Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Деревня Чухчерема Холмогорского района Архангельской области в солнечный день Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Здесь стоят заброшенные дома Владимир Станулевич © ИА REGNUM Рядом с заброшенными — аккуратные жилые домики Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архитектурной осью деревни служит деревянная колокольня 1783 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Состояние церкви требует противоаварийных работ и реставрации Владимир Станулевич © ИА REGNUM Которые никогда на ней не проводились Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас в Чухчереме остались стоять деревянные церковь Василия Блаженного (1824) и колокольня (1783). Первая в плохом состоянии, буквально на краю гибели. Ее паперть уже обрушилась в Северную Двину, и скоро туда последует и сама церковь. А если не последует, то сгниет или сгорит — крыша дырявая во многих местах, внутри растет кустарник и крапива. Колокольня находится в отличном состоянии. В Чухчереме еще стояла девятиглавая Ильинская (1657) церковь, но она в 1932 году сгорела.

Церковная паперть обрушилась в Северную Двину Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На месте снесенного Николо Чухченемского монастыря XV века, местные прихожане поставили поклонный крест и часовню Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Белокаменный вунламент собора виднеется из обрывистого берега Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Берег подмывает, берегоукреплением в 2020 году начали заниматься Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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