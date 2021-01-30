Деревня Чухченема, 30 января 2021, 13:00 — REGNUM Деревня Чухчерема — за Северной Двиной от родины Ломоносова и Холмогор. Она — забытая духовная столица этого края. То ли в XV, то ли даже в конце XIV века, здесь, на высоком берегу Северной Двины, был основан Николо — Чухченемский монастырь, присоединенный в XVII веке к Троице-Сергиевской лавре. В том же XVII веке был выстроен каменный Никольский собор, снесенный, вероятно, в советское время. От собора остался покрытый дерном белокаменный фундамент на обрыве. Пару лет назад местные прихожане поставили на нем поклонный крест и часовню. Древний монастырский некрополь подвергается набегам гробокопателей, прорывших подкоп к могилам со стороны обрыва. Священник писал в полицию заявление, но преступники пока не пойманы.
Сейчас в Чухчереме остались стоять деревянные церковь Василия Блаженного (1824) и колокольня (1783). Первая в плохом состоянии, буквально на краю гибели. Ее паперть уже обрушилась в Северную Двину, и скоро туда последует и сама церковь. А если не последует, то сгниет или сгорит — крыша дырявая во многих местах, внутри растет кустарник и крапива. Колокольня находится в отличном состоянии. В Чухчереме еще стояла девятиглавая Ильинская (1657) церковь, но она в 1932 году сгорела.
Читайте ранее в этом сюжете: Центр «Берегиня» — четыре мастера и 5000 глиняных расписных игрушек в год