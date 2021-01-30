30 января 2021 | Время чтения 1 мин

Каргополь, Архангельская область, , 12:30 — REGNUM Каргопольские глиняные расписные игрушки впервые упоминаются в 1870-х годах XIX века. До них игрушки не расписывали, их героями были мужик, баба, полкан-кентавр, птица-свистулька. В XX веке героями игрушек стали исторические личности, церкви и другие новации. В XX веке мастер Ульяна Ивановна Бабкина находилась в творческом поиске, в результате список героев пополнился всадниками, кузнецами, охотниками с собакой. Ученики пошли еще дальше — лепили скачущие тройки, чаепития с самоваром, и другие сложные сюжеты из деревенской жизни. Процесс пошел дальше, и в 1980-х стали делать фигурки Михаила Ломоносова, правителя Русской Америки каргопольца Александра Баранова, императрицы Екатерины, каргопольских церквей. Но широкого распространения, в отличии от птицы-тройки, они не получили.

Центр народного творчества «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мастер глиняных игрушек за работой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В сувенирной лавке центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По словам Ольги Томихиной, директора каргопольского центра народного творчества «Берегиня», четыре ее мастера делают в удачный год 5000 игрушек, в 2020 году из-за эпидемии получились только 3000. Глину центр берет в 15 километрах от Каргополя, где точно Ольга Анатольевна сказать не захотела. Работа мастера оценивается по сложности, есть 13 категорий. На руки получается тысяч 40, что для райцентра неплохо. Самая простая категория — первая, такие игрушки сейчас не делаются. Вторая — птички-свистульки, самая сложная, тринадцатая — скачущие тройки и сюжет с несколькими персонажами.

Птица-тройка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Медведей-игрушек много – «потапыч» свой в Каргополе, «медвежьем крае» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Разнообразные животные, с которыми северным крестьянам приходилось чаще всего иметь дело, любимые персонажи игрушек Владимир Станулевич © ИА REGNUM Козлы – еще один любимый персонаж Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Центр проводит мастер-классы куда съезжается молодежь из Няндомы, Архангельска и Северодвинска. Недавно «Берегиня» стала монополистом, получив сертификат, что его продукция является «народным промыслом». Теперь центр имеет право подать в суд на самовольного изготовителя каргопольской игрушки. Но Ольга Томихина не собирается судиться ни с «Беломорскими узорами», ни с мастером Шевелевым, делающими игрушки, она планирует заключить с ними договор.

Емеля на печи – любимый русский персонаж Владимир Станулевич © ИА REGNUM Сани с дровами — делу время, потехе час Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мастер захотел изобразить своих коллег, ткачей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Два года назад центр «Берегиня» стал ухаживать за могилой мастера Ульяны Бабкиной, привел в порядок памятник и ограду. Хорошее дело!

У игрушек положительная энергетика, злых или тревожных сюжетов не бывает. А где концентрированное добро? За столом, где собираются с веселыми рассказами и байками Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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