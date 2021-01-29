29 января 2021 | Время чтения 1 мин

Северодвинск, Архангельская область, , 17:11 — REGNUM Белое озеро — поселок в 35 километрах от Северодвинска, куда ведет только узкоколейная железная дорога. Один раз в день, в одну сторону, ходит тепловоз с вагоном, а летом к нему прицепляют открытую платформу со скамейками. В 2010 году Кудемская узкоколейка, как ее называют официально, вошла в Топ-10 красивейших железных дорог мира по версии Форбс. Кроме того, жители сконструировали десятки мотодрезин, и ездят в Северодвинск и обратно.

По одной из красивейших в мире железных дорог – Кудемской узкоколейной, можно добраться до поселка Белое озеро. Туда ходит тепловоз с вагоном Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом к тепловозу прицепляют открытую площадку со скамейками Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Самое красивое место километрах в 10 от станции, к которому ведет грунтовая дорога Владимир Станулевич © ИА REGNUM Под колесами – древний белый песок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Самое красивое место поселка — километрах в 10 от станции. Это цепочка озер, почему-то названная одним именем — Конгозеро. Первое из них — с прозрачнейшей водой, песчаным дном, белым песком и соснами на берегах. В солнечный день на 10-метровой глубине видны утонувшие бревна. Обратная сторона прозрачности — мало рыбы, местные называют озеро Безрыбьим, но клюет в соседних. Между озерами гребень холма, по которому петляет грунтовка. Она упирается в берег реки Урзуги, притока реки Лаи — с ее порогами, перекатами и в конце — Лайским Доком, где в 1922 году построен легендарный «Персей». Спуск на байдарках по Урзуге-Лае считается прекрасным отдыхом на пару дней.

Сквозь еловый лес сверкает вода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

У берега она настолько прозрачная, что кажется ее совсем нет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По сторонам дороги – ели, сосны, плутающие дорожки и уводящие в сторону тропинки Владимир Станулевич © ИА REGNUM Жемчужина окрестностей – цепочка озер Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Берега – белый песок и сосны Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Вода в них так прозрачна, что на глубине видны упавшие бревна Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В XVII—XVIII здешние края привлекли старообрядцев, основавших в округе несколько скитов. В каждом из них имелась моленная, старопечатные книги чуть не с XVI века, кладбище с резными текстами на крестах, крепкие избы и крепкие люди. К концу XX века деревни-скиты обезлюдели.

В солнечный день можно лечь на песок — смотреть в небо и на качающиеся вершины сосен Владимир Станулевич © ИА REGNUM Оборотная сторона прозрачной воды – мало рыбы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Главная опасность неорганизованного туризма – возможные пожары Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но красивейшая природа осталась, и когда-нибудь эти места станут раем для туристов и источником доходов для местных жителей, живущих очень по-скромному.

В беломошнике водятся грибы, но местные жители спозаранку собирают их Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дорога упирается в реку, сплав по которой на байдарках – прекрасный двухдневный отдых Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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