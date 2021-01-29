29 января 2021 | Время чтения 1 мин

Каргополь, Архангельская область, , 16:59 — REGNUM Древняя глиняная каргопольская игрушка нерасписная. Обливную глиняную игрушку делают так — сушат пару недель, потом погружают в мучной раствор и помещают в муфельную печь — получается глазурь. Только в конце XIX века ее вытеснили расписные фигурки. В старой традиции работает мастер Валентин Шевелев, продолжатель мастерства рода Шевелевых. В Каргополе у него мастерская и частный музей. Валентин Дмитриевич практически не делает игрушки на продажу, только иногда на заказ, а обычно — для души.

Пес и кот Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Экспозиция «Китаврасова подворья» в Кенозерском национальном парке Владимир Станулевич © ИА REGNUM Игрушка «Баба» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мастер Шевелев — автор большинства игрушек в «Китоврасовом подворье» Кенозерского национального парка. Подворье с экспозицией игрушек работает в селе Вершинино — столице парка. Цепочка озер и река Кена как минимум 1000 лет были оживленным путем из Новгорода в бассейн Северной Двины. Здесь процветало гончарное ремесло, керамика на первобытной стоянке у деревни Косицына датируется 9 тысячелетием до нашей эры.

Коник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Игрушка «Медведица» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Медведь с гармонью Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Каргопольскую игрушку в Кенозерье делал род мастеров Вахромеевых из деревни Карпова. Они занимались гончарным промыслом, и когда оставалась глина, делали полулюдей-полулошадей, китаврасов. В Каргополе такие фигурки называют Полканами, в Кенозерье — китоврасами, в Древней Греции, откуда пошли эти мифологические существа — кентаврами. В 1930-х, с введением налога на кустарей, род мастеров Вахромеевых пресекся.

Китаврас и солнце Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Расписной китаврас с гармонью Владимир Станулевич © ИА REGNUM 11. Расписной китаврас Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В последние годы в Кенозерском парке игрушками занималась Елена Калитина из деревни Усть-Поча, но вышла замуж и уехала. Парк ищет мастера, способного продолжить дело и вести мастер-классы. Похоже, что древнее мастерство угасает.

Сказочная птица Владимир Станулевич © ИА REGNUM Птица с другим гребнем Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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