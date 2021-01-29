Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чебоксарах 31 января в государственных учреждениях культуры и спорт пройдут дни открытых дверей. Для всех посетителей вход будет свободным, сообщают в республиканских министерствах спорта и культуры.

Музеи и библиотеки Чебоксар готовят для посетителей выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия. Свои двери откроют, в частности, художественный музей, где работает выставка «Продлевая жизнь шедевров», центр современного искусства с выставкой кукол-марионеток, а также чувашский национальный музей, национальная библиотека, галерея «Серебряный век», республиканская детско-юношеская библиотека.

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Театральную и творческие программы представят театр оперы и балета, ТЮЗ, экспериментальный театр, институт культуры и искусств, дворец культуры тракторостроителей.

31 января в подведомственных минспорту Чувашии физкультурно-спортивных учреждениях и организациях взрослые и дети смогут посетить открытые тренировки, мастер-классы, встретиться с ведущими спортсменами и тренерами. Каждое учреждение готовит свою программу для посетителей.

В минспорте отмечают, что все желающие также смогут воспользоваться услугами спортивных учреждений на безвозмездной основе — поплавать в бассейне, потренироваться в тренажёрном и гимнастическом залах, покататься на коньках и лыжах.