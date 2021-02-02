2 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

Светлана Беломестных, , 13:00 — REGNUM Фотограф Александр Куликов — участник и инициатор многих масштабных фотопроектов регионального и федерального уровня. Через объектив его камеры страна узнала новых — в прямом и полном смысле — героев. О самых ярких фотоисториях, о том, как научиться видеть кадры еще до нажатия затвора, и привычках перфекциониста Александр Куликов рассказал ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Когда у вас впервые появилась репортажная фотография?

Александр Куликов: В марте 2014 года, за две недели до референдума, в Крым прибыл первый гуманитарный груз с продуктами питания, предметами первой необходимости, медикаментами, строительными материалами. Я сопровождал гуманитарную помощь из нашего региона и делал серию фоторепортажей про это событие. До этого у меня были разные формы сотрудничества со СМИ, но после этого события я почувствовал, что это моё! С этого момента всё понеслось.

Отряд казаков. Переправа «Порт Кавказ». 2014 год Александр Куликов © ИА REGNUM

Народное ополчение Крыма. 2014 год Александр Куликов © ИА REGNUM Народное ополчение Крыма. 2014 год Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Сегодня ваши фотоистории публикуют ведущие федеральные издания.

Александр Куликов: Жанр фотоисторий приходит намного позже, когда находишься на определенном уровне мастерства. Конечно, всё зависит от той ситуации, где ты работаешь, где находишься. Вначале есть символ, к которому ты идешь, к которому ты стремишься, авторы, чьи работы очень нравятся своей подачей, ритмом, обработкой. И ты пытаешься повторить. А потом с опытом появляется свой собственный стиль, почерк, и самое главное — узнаваемость.

ИА REGNUM: С чего началась фотография в вашей жизни?

Александр Куликов: Всё началось с семьи. Мама увлекалась фотографией, и я видел результаты, которые мне очень нравились. Я тоже начал фотографировать, у меня появились единомышленники. Потом наступило время, когда я встретил человека, во многом изменившего мое отношение к фотографии. Он работал фотокорреспондентом и штатным фотографом Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков им. А. Ф. Мясникова. Через призму этого фотохудожника я стал смотреть иначе на сам процесс. У нас в семье была пара книг, одна из них — многим известная «25 уроков фотографии» В.П. Микулина. А остальное пришло с практикой. Позже моей главной моделью стала дочь Алиса, которая родилась в 2004 году. У меня к тому времени была первая цифровая зеркальная камера, и я фотографировал буквально каждый день. Так хотелось запечатлеть любое изменение в жизни моей малышки. Затем, чего уж греха таить — свадьбы.

1989 год. Личный архив автора Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие у вас «фишки», что больше всего нравится в фотографиях?

Александр Куликов: Мне нравится ритм и недосказанность. Динамика, загадочность. Авторов, за работами которых сейчас стараюсь следить, 20 лет назад я бы не заметил. Если снимок не цеплял в первые 2 секунды — прошел бы мимо. Сейчас просто немного по-другому смотришь на это.

ИА REGNUM: Как вы отбираете темы для съемок?

Александр Куликов: Всё лежит на поверхности. Просто думай, иди и снимай. Самое сложное — встать с дивана!

ИА REGNUM: Как вы считаете, есть ли в вашей работе, помимо культурного, еще и социальное измерение?

Александр Куликов: Безусловно. Я всегда задаю себе вопрос: «Что я сделаю с этой историей дальше?» Зачастую некоторые темы отсеиваются после него. Одно дело сделать пост в Facebook или Instagram, получив массу лайков. Мне это не так интересно.

С помощью фотографий можно передать массу чувств и вызвать самые разные эмоции. Фотографии способны рассказывать истории наравне с текстами. Например, фотопроект «Вам. О самом главном», посвященный старейшим жителям Волгоградской области, вызвал большой интерес в нашем регионе. Его героями стали участники от 81 до 108 лет. Люди с большим жизненным опытом рассказали о самом главном в жизни, поделились своим опытом, который для кого-то стал настоящим откровением. Портреты героев передавали весь багаж знаний, опыта, переживаний, ценностей и смыслов… Когда я познакомился с директором конно-спортивного клуба, у меня родилась идея сделать фотопроект — историю о том, как дети занимаются в клубе, как ухаживают за животными. Очень важно приучать детей не только брать, но и отдавать. Проект «Практика света», который был организован совместно с моим другом и коллегой Олегом Димитровым, имел хорошие отзывы в прессе и среди обывателей. Мы показали город, который просыпается под лучами утреннего солнца и полон моментов покоя, гармонии и замечательного настроения. Продолжением стал проект «Волгоград сверху», который перенес зрителей на самые высокие крыши города и дал полюбоваться видами через призму объективов двух камер. Мы снимали город со всех ракурсов. Мы искали новые планы, новые ракурсы закатов, восходов, интересные световые решения.

Волгоград. Рассвет на набережной р. Волги Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: С Мамаевым курганом у вас связано много фотопроектов?

Александр Куликов: Памятник-ансамбль «Родина-мать зовёт!» — особое место. К нему всегда приковано внимание. У меня был период, когда я долго присматривался к одной точке на мосту через Волгу, с которой солнце садится ровно за монументом Родины-матери. Благоприятный период для съемок начинался с 20 июня, в это место я ходил в течение двух недель и каждый день делал серии фотографий. Особой удачей было поймать в снимок летящий самолет. Примечательно, что у меня была доля секунды, чтобы успеть снять серию кадров и затем выбрать наиболее интересный снимок. Не бывает двух одинаковых закатов, каждый уникален. В определенный момент, когда тучи ушли, я сделал тот самый кадр, который хотел. Тема меня отпустила, страница была перевернута… Но всё равно каждый год после 20 июня мы встречаемся на этой точке. Как говориться, а вдруг?

Закат за монументом «Родина-мать зовет!» Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие из своих проектов вы считаете самыми значимыми?

Александр Куликов: Реставрацию монумента «Родина-мать зовет!» и работу в Соловецком монастыре. Это были особенные съемки во всём. Соловецкий монастырь — сильное, уникальное место. Первое, что я понял, когда оказался там — хочу снять здесь всё! Другой свет, тени, люди, ощущения и просто фантастическое разнообразие сюжетов. Я много путешествовал по миру, но таких мест не видел больше нигде. Я шел и видел одну, вторую, третью историю. По итогам две мои фотографии вошли в альбом «Россия, полет сквозь века», составителем которого является Сергей Ястржембский — известный фотограф и кинодокументалист. Амбициозный по своему географическому и тематическому охвату проект представил страну во всём ее величии и разнообразии. Большая честь для фотографа попасть в этот проект.

Соловецкий монастырь. Пастух Александр Александр Куликов © ИА REGNUM

Соловецкий монастырь. Местные мальчишки Александр Куликов © ИА REGNUM Соловецкий монастырь. Местные жители Александр Куликов © ИА REGNUM

Соловецкий монастырь. Прихожане после утренней службы Александр Куликов © ИА REGNUM

Соловецкий монастырь. Кормление чаек Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вся страна следила за ходом реконструкции легендарной скульптуры «Родина-мать», а вы принимали в ней непосредственное участие как фотограф-документалист…

Александр Куликов: Да, моя вторая масштабная съемка за последний год — реконструкция монумента Родины-матери. Я сразу для себя решил, что буду делать хронику, поскольку в моей жизни эта съемка больше не случится. Познакомился с генеральным подрядчиком и предложил сотрудничество, которое было взаимовыгодным. Для меня это была уникальная возможность запечатлеть реконструкцию с документальной точки зрения, для него — использовать материалы фотосъемки. Так и получилось: мой материал вышел в печатной версии журнала «Огонек», в ИА REGNUM был опубликован большой фоторепортаж по итогам полугодовой работы. 1,5 года, которые длилась реконструкция. Самый главный символ России, величественная скульптура, которую мне удалось рассмотреть в мельчайших подробностях, посмотреть Родине-матери в глаза. Помню, когда я в первый раз поднимался по лесам, то думал, что умру от страха и от восторга одновременно. Я не верил, что всё это происходит со мной!

Реставрация монумента «Родина-мать зовёт» Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как возникла идея фотоистории о работе «красной зоны» в инфекционном отделении?

Александр Куликов: Тема на поверхности, и выбирать ее было не сложно. Я видел много работ, но мне не попадались истории про врачей. Я решил заполнить эту нишу.

ИА REGNUM: Как вам удалось организовать фотосъемку в «красной зоне»?

Александр Куликов: — Существует определенный протокол согласования с прес-службой аппарата губернатора, с пресс-службой комитета облздрава и с самим главным врачом учреждения.

Реанимационное отделение в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: У вас были опасения заразиться во время фотосъемки?

Александр Куликов: Однозначно сказать нельзя. Мне приходилось снимать в разных ситуациях. У меня чувство страха возникает, когда я визуально вижу опасность. Были, конечно, определенные опасения, однако, если всё делать по протоколу и следовать советам врачей, то риски сводятся к минимуму. Минздравом разработана инструкция последовательности одевания защитного костюма, бахил, масок, перчаток, и соответственно их снятия. Кроме того, в больнице всё стерильно, бактерицидные рециркуляторы работают постоянно, дезинфицируются все поверхности… На самом деле риск заразиться в общественном транспорте в сотни раз выше, чем в «красной зоне» инфекционного отделения больницы. Когда я впервые попал в реанимацию, то попытался осмотреться, привыкнуть к месту. Тогда мне повезло, поскольку до начала съемок у меня было порядка двух часов. И это меня немного успокоило и настроило. Понимал, что вернусь, ведь мне надо рассказать о тех людях, которые там работают.

Медсестра реанимационного отделения в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Медсестра реанимационного отделения в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как ваши героини отреагировали на предложение фотосъёмки?

Александр Куликов: Неоднозначно. Хоть и была договоренность с главным врачом волгоградской больницы №15 рассказать о самых выдающихся докторах. Работа с анестезиологом-реаниматологом Людмилой Преображенской и кардиологом Татьяной Макаровой была очень продуктивной. Однако самым сложным было убедить их принять участие в этих съёмках. Люди, которые полностью отдают себя профессии, не нуждаются в славе. Им не нужно никому ничего доказывать и показывать. Скажу, что убедить их у меня получилось не с первого раза. Я говорил, что пишу не конкретно о вас, а показываю работу системы через вас. Ведь с такой самоотдачей работает большая часть врачей.

Анестезиолог-реаниматолог из волгоградской больницы №15 Людмила Преображенская Александр Куликов © ИА REGNUM Кардиолог из волгоградской больницы №15 Татьяна Макарова Александр Куликов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как реагировали пациенты на фотографа в палатах?

Александр Куликов: В реанимации лишнее волнение пациентам противопоказано. Поэтому работал так, чтобы они меня старались не замечать. Кроме этого, я всегда стараюсь снимать пациентов так, чтобы их нельзя было идентифицировать. Это этическая сторона вопроса.

ИА REGNUM: Какие у вас остались впечатления от этой фотосъёмки. Что больше всего запомнилось?

Александр Куликов: Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это моя работа.

Дежурный врач реанимационного отделения во время обхода палаты с больными Александр Куликов © ИА REGNUM

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