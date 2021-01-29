Волгоград, , 15:20 — REGNUM Участники всероссийского конкурса «Учитель года-2020» первыми посетили новую выставку в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Волгограде. Экспозиция «Фронтовой портрет. Судьба солдата» представляет картины, написанные художниками во время Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе администрации региона.

Мультимедийная выставка открылась в преддверии празднования 78-й годовщины победы в Сталинградской битве. Зрители увидят портреты фронтовых художников из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, причём благодаря активистам «Поискового движения России» установлены судьбы солдат и офицеров, изображённых на картинах. Первыми посетителями экспозиции стали участники федерального этапа конкурса «Учитель года-2020». В культурную программу для конкурсантов также вошло посещение Мамаева Кургана, музея-панорамы «Сталинградская Битва», спектакля «Варшавская мелодия» в Волгоградском государственном новом экспериментальном театре.

Конкурс «Учитель года-2020» завершится 2 февраля, а выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» будет работать до 28 февраля.