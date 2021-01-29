Брянск, , 13:37 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает ИА REGNUM.

«Человек невероятного дара и таланта, настоящий мужчина, патриот», — так отозвался об актёре и общественном деятеле глава региона 29 января на своей странице в социальной сети.

Брянский губернатор вспомнил, что Василий Лановой неоднократно посещал Брянскую область, принимал активное участие в праздничных и общественно-патриотических мероприятиях.

«Эти встречи были важны не только для поклонников его творчества, каждая встреча внесла неоценимый вклад в сердца и души молодого поколения. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодёжь. Василий Семёнович Лановой — выдающийся актёр, голос своего и нашего времени. Его любил зритель, его любили все, кому посчастливилось быть с ним знакомым. Это невосполнимая потеря и утрата для всей нашей страны», — написал глава региона.

Василий Лановой скончался 29 января. Телеграмму с соболезнованиями губернатор направил вдове артиста Ирине Купченко.