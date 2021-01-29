Москва, 29 января 2021, 10:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, сообщил 29 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким актёра.
Также свои соболезнования принёс министр обороны России Сергей Шойгу.
Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой скончался накануне, 28 января. Ему было 87 лет.
В начале января артист был госпитализирован в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией.
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