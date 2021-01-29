Кемерово, , 08:44 — REGNUM В Кемеровской области возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов — при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Кроме того, «руководители организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов должны последовательно обеспечить переход до 8 февраля 2021 года в обычный режим работы подчинённых, без обязательной 14-дневной изоляции».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00 (время местное), в том числе ночных клубов (дискотек).

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