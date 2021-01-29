Пекин, , 06:41 — REGNUM «Большой красный конверт» продолжил лидировать по кассовым сборам в китайском кинопрокате уже седьмой день после премьеры, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Фильм заработал за прошедшие сутки 12,49 млн юаней (около $1,9 млн), застолбив за собой почти четверть кинорынка на указанный день, объем которого достиг 46,95 млн юаней.

Криминальный триллер «Ударная волна-2» занял второе место, собрав 8,3 млн юаней. Общие сборы фильма превысили 1,17 млрд юаней.

Драма «Маленький красный цветок» заняла третье место, принеся 8,1 млн юаней при общем объеме сборов на уровне 1,3 млрд юаней.