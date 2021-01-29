Тайюань , Китай, , 04:11 — REGNUM Выставка культурных реликвий Тибета открылась в столице провинции Шэньси на северо-востоке Китая городе Сиане, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Выставка, стартовавшая в музее Мавзолея императора Цинь Шихуанди, продлится девять месяцев. На выставке будет представлено 100 культурных реликвий из Дворца Потала и Дворца Норбулинка, расположенных в столице Тибета городе Лхаса. Большинство экспонатов будут выставлены для показа впервые.

Выставка включает в себя изделия из керамики, тибетскую живопись танку, а также костюмы, несущие высокую художественную и историческую ценность. Все это позволяет передать саму суть тибетской культуры, протянувшуюся через века.