Ростов-на-Дону, , 01:09 — REGNUM 29 января исполняется 161 год со дня рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. В Ростовской области к этой дате подготовили целый комплекс мероприятий.

В рамках Чеховской декады на Дону организованы выставки, литературные вечера, показы спектаклей. Так, например, областная детская библиотека имени Величкиной представила цикл литературных часов «Наш Чехов», библиотека для слепых — выставку «Волшебных слов чудесный мир», Ростовский академический театр драмы имени Горького — спектакль «Вишнёвый сад». На родине писателя — в Таганроге — состоялось интерактивное занятие «Чеховские рецепты».

31 января таганрожцев приглашают в художественный музей, где пройдёт художественно-музыкальная встреча «Посылаю Вам солнце…», и в театр на три постановки: «Человек в футляре», «Душечка» и «Чайка».