Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Так как пандемия коронавируса не утихает, многие в киноиндустрии приняли решение о переносе премьер фильмов. Перенесены такие ожидаемые фанатами фильмы, как «Аватар», «Бэтмен», «Чёрная вдова», «Морбиус», «Миссия невыполнима: 7», «King's Man: Начало», «Джон Уик 4», «Фантастические твари и где они обитают 3» и многие другие, сообщает 28 января USA Today.

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Съемки долгожданного фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» были приостановлены до 2022 года. Премьера перенесена на неопределенный срок.

Премьера фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» по сценарию Дж. К. Роулинг была перенесена на 21 ноября 2021. На этот же месяц перенесли премьеру «Миссия невыполнима: 7».

Премьеру боевика «Джон Уик 4» перенесли на май 2022.

Показ фильма «King's Man: Начало»с Ральфом Файнсом назнчили на Август 2020.

«Морбиус» с Джаредом Лето надеются показать 21 января 2022 года.

«Чёрная вдова» появится в прокате 7 мая 2021.

«Бэтмен» доберется до кинотеатров только 4 марта 2022.

Такие задержки нанесут удар по кинотеатрам, которые были вынуждены закрыться из-за пандемии.

Напомним, что в начале января ведущие британские режиссеры, включая Дэнни Бойла и сэра Стива Маккуина, обратились к правительству Великобритании с письмом, в котором призвали оказать финансовую поддержку сетям кинотеатров, потому что «британские кинотеатры стоят на краю пропасти».