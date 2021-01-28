Лос-Анджелес, США, , 23:02 — REGNUM Разработчики игры Balan Wonderworld выложили в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 28 января на YouTube-канале японской компании Square Enix.

Создатели игры сообщили, что геймеры уже могут сыграть в демоверсию Balan Wonderworld. Они добавили, что полноценный вариант предоставит игрокам 12 вариантов истории и 80 различных костюмов. Релиз состоится 26 марта 2021 года на платформах PlayStation, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК (Steam).

Стоит отметить, что реализацией этого проекта занимаются геймдизайнер Юджи Нака являющийся одним из создателей франшизы Sonic the Hedgehog, и Наото Осима, создававший внешность героев в играх про ежа Соника.

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