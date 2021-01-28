Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max предложил пользователям вариант недорогой подписки с рекламой. Об этом 28 января сообщил портал Screen Rant.

Генеральный директор компании AT&T (владелец HBO Max и WarnerMedia) сообщил, что соответствующее предложение появится во второй половине 2021 года. Он также отметил, что таким образом HBO Max планирует привлечь новых пользователей. Пока нет информации о том, какова будет стоимость подписки и получат ли оформившие её люди доступ ко всему контенту библиотеки потокового сервиса.

Сейчас в США стоимость подписки на HBO Max составляет $14,99. Ранее руководство AT&T заявило, что не ожидало столь бурного роста числа подписчиков и планировало достигнуть текущих показателей лишь к 2023 году. Пользователи из России пока не имеют доступа к HBO Max, Disney Plus и другим подобным сервисам сегодня в нашей стране работает лишь один онлайн-кинотеатр из США — Netflix.

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