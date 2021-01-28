Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Джаред Лето и режиссёр Даррен Аронофски воссоединятся в рамках проекта нового фильма «По течению» (Adrift). Об этом 28 февраля сообщил портал Deadline.

Стоит отметить, что киноманы знакомы с дуэтом по картине «Реквием по мечте». В основу их нового фильма ляжет рассказ писателя Кодзи Судзуки («Кольцо»), созданием сценарной адаптации займутся Аронофски и Люк Доусон («Эффект Лазаря», «Фантомы»).

В качестве проюсера проекта выступит глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум. Инсайдеры сообщили, что Джаред Лето и Люк Доусон пытались приобрести права на экранизацию произведения на протяжении десяти лет.

Напомним, психологическая драма «Реквием по мечте» вышла на большие экраны в 2000 году. Главная музыкальная тема фильма «Lux Aeterna» от композитора Клинта Мэнселла получила невероятную популярность.

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