Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM В США на 95 году ушла из жизни актриса Клорис Личмен. Об этом 28 января сообщил портал Deadline.

Новость о её смерти сообщила менеджер Джульетт Грин. Личмен за 70-летнюю карьеру в кино и на телевидении была удостоена восьми премий «Эмми». Она также была номинирована на «Оскар» за роль второго плана в фильме 1971 года «Последний киносеанс» (The Last Picture Show). Одними из её самых известных проектов являются комедийные сериалы «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Воспитывая Хоуп», «Малкольм в центре внимания», а также фильм «Молодой Франкенштейн».

Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в городе Де-Мойн штата США Айова. Её карьера в шоу-бизнесе началась после того, как будущая актриса поучаствовала в конкурсе красоты «Мисс Америка 1946». Впоследствии Личмен работала в театрах на Бродвее, а позже снялась в ряде известных сериалов, в том числе в «Сумеречной зоне».

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