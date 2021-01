Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Телеканал AMC не планирует ставить «на паузу» франшизу «Ходячие мертвецы» как минимум на протяжении последующих десяти лет. Об этом 28 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Он написал на своём сайте, что AMC продолжит выпускать сериалы «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Поклонники также увидят сериал-антологию «Рассказы ходячих мертвецов» (Tales of the Walking Dead), комедийное шоу на основе франшизы, а также сериал, сюжет которого будет рассказывать про некого злодея. Кроме того, на экраны выйдут полнометражные фильмы о приключениях Рика Граймса.

Напомним, 21 января 2021 года AMC выложил в сеть трейлер новых эпизодов расширенного 10-го сезона «Ходячих мертвецов». Первая серия продолжения шоу выйдет в эфир 28 февраля 2021 года.

