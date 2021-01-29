Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Очень редкий портрет, написанный итальянским художником Сандро Боттичелли, продан за $92,2 млн на аукционе «Сотбис» 28 января. Об этом пишет CNBC.

Аукцион «Сотбис» ознаменовал первую большую сделку на рынке искусства в 2021, а также желание коллекционеров платить девятизначные суммы за живопись и скульптуру во время пандемии и рыночной неустойчивости. Считают, что столь удачная продажа картины поможет репутации и продажам картин старых мастеров в то время, как большая часть денег в мире искусства тратится на работы послевоенных и современных художников.

Полагают, что картина Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была нарисована в 1480 г. Это один из дюжины нарисованных мастером портретов и лишь один из нескольких, находящийся в частной коллекции.

Сообщается, что картина принадлежит коллекции Шелдона Солова. Он купил ее в 1982 за $1.2 млн.

Сандро Боттичелли больше всего известен своим шедевром «Рождение Венеры», который изображает рождающуюся из морской пены греческую богиню.