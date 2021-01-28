Лос-Анджелес, США, , 20:14 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущей комедии Barb & Star Go To Vista Del Mar, главные роли в которой исполнят Кристен Уиг и Энни Мумоло. Ролик был опубликован 28 января на YouTube-канале кинокомпании Lionsgate.

В проекте также участвует Джейми Дорнан, которого зрители знают по серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого». Сюжет картины расскажет о том, как две давние подруги решают отправиться в путешествие, впервые покинув свой маленький городок. Создатели фильма сообщили, что в нём будут присутствовать «романтика, дружба и коварный замысел злодея». Премьера состоится 12 февраля 2021 года.

Напомним, ранее Кристен Уиг снялась в картинах «Девичник в Вегасе», «Чудо-женщина 1984», «Марсианин», «Охотники за привидениями» и других. Сценарист, продюсер и комедийная актриса Энни Мумоло была номинирована на «Оскар» за сценарий фильма «Подружки невесты».

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