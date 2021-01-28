Нью-Йорк, США, , 19:54 — REGNUM Сериал «Бриджертоны» стал самым успешным шоу Netflix за всю историю потокового сервиса. Об этом 28 января сообщил портал Deadline.

Администрация онлайн-кинотеатра сообщила, что первый сезон «Бриджертонов» посмотрели около 82 млн семей. Издание отметило, что сериал обошёл «Ведьмака», первый сезон которого посмотрели 76 млн семей.

https://twitter.com/netflix/status/1354474261826527232

Действие шоу «Бриджертоны» разворачивается в Великобритании периода Регентства. В центре повествования находятся братья и сёстры из семьи, которая хочет выдать замуж старшую дочь Дафну. В основу сериала легла серия романов писательницы Джулии Квин.

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