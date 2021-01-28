Москва, 28 января 2021, 16:20 — REGNUM Около года назад мы приступили к публикации подшивок журнала «Пионер», взяв за основу фонды Российской государственной детской библиотеки. Но в фондах есть не все выпуски и даже не все года. Благодаря помощи коллег из Российской национальной библиотеки мы получили возможность заполнить пропуски и собрать в Национальной электронной детской библиотеке наиболее полную коллекцию журнала «Пионер». Поэтому сегодня мы загрузили полностью пропущенный 1925 год и недостающие номера за 1924, в том числе самый первый, мартовский, номер журнала.
Первый номер начинается со статьи Л.Д. Троцкого «Смерть вождя» — Ленин умер 21 января 1924 года.
Следующие девять страниц заполнены рассказами и воспоминаниями о жизни и смерти Ленина, сопровождаются фотографиями прощания — интересно, раньше не видел их.
В редакционной статье декларируются цели и задачи, которые ставит перед собой редакция журнала:
Если в первый год существования журнал выходил ежемесячно, то уже в 1925 году периодичность выросла вдвое — журнал стал двухнедельным. Каждый выпуск четко соответствует заявленным целям.
Те, кому понравилась книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», а возможно и самому Леониду Абрамовичу, будет интересно прочитать очерк «Военная хитрость (Из героического прошлого Красной армии)» в журнале «Пионер», 1925 год, №4. Если в книге главными противниками выступают красный командир, анархист Иван Строд и белый генерал Анатолий Пепеляев, то в очерке главный герой — «известнейший храбрец Вострецов, бывший командир знаменитого красного Волжского полка, входившего в состав 27-й Омской дивизии». Именно он арестовал Пепеляева в Аяне. Неожиданно, что автор статьи А. Сергеев не смешивает генерала Пепеляева с грязью, как остальных белых, упоминаемых в тексте, а выделяет как честного, благородного и храброго человека.
Если вас заинтересовал этот небольшой эпизод становления советской власти в Якутии и Приморье, то обязательно прочитайте книгу Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» о непростой судьбе Строда и Пепеляева. Интересно, что их потомки встретились 29 августа 2018 года в Якутске. Внук белого генерала Виктор Лаврович Пепеляев прилетел из Ташкента, а внучка красного командира Ольга Новомировна Русина-Строд — из США. Также в Якутск прилетели и правнуки: Игорь Пепеляев из Москвы и названный в честь прадеда Ян Строд из Вышнего Волочка.
В том же номере — подарок историкам диафильма. В рубрике «Мастера на все руки» в статье «Как сделать волшебный фонарь» приводится инструкция по изготовлению этого «необходимого для каждого пионерского отряда, клуба, школы» устройства. В 1925 году диафильмов еще нет, но активно используются предшественники — картинки на стеклах, диапозитивы, для показа которых и нужен волшебный фонарь.
Много полезных советов в этой рубрике — как сделать керосинку, полку, коньки, салазки. Поинтересуйтесь, вдруг что-то пригодится в домашних делах.
Активно подрабатывал в журнале молодой художник Владимир Григорьевич Сутеев, студент декоративно-художественного факультета Института кинематографии. Посмотрите коротенький графический роман, или кино-поэму, нарисованную Сутеевым:
Кино-поэма Вокруг света (стихи Н. Богданов, рис. В. Сутеев, журнал Пионер, 1925 год, №№5−10) — о приключениях пионера Митьки во всех странах света.
Рыков, Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Калинин, Сталин — все тут, герои многочисленных статей, очерков и фото-коллажей. Даже специальные коммунистические буквицы придумали с их изображениями.
Малышам в острастку,В мокрый день осенний,Написал ту сказкуЯ — Сергей Есенин.
Да-да, в журнале «Пионер», 1925 год, №23 опубликована сказка Сергея Есенина «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве» с рисунками Константина Ротова.
Много еще сюрпризов вы найдете на страницах журнала «Пионер» за 1925 год. Шевелите мозгами — ничего личного, просто так называется еще одна интересная рубрика с загадками, шарадами и прочими непонятными на первый взгляд штуками. Кстати, разгадали, кто это на портретах?
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