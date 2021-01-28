28 января 2021 | Время чтения 5 мин

Москва, , 16:20 — REGNUM Около года назад мы приступили к публикации подшивок журнала «Пионер», взяв за основу фонды Российской государственной детской библиотеки. Но в фондах есть не все выпуски и даже не все года. Благодаря помощи коллег из Российской национальной библиотеки мы получили возможность заполнить пропуски и собрать в Национальной электронной детской библиотеке наиболее полную коллекцию журнала «Пионер». Поэтому сегодня мы загрузили полностью пропущенный 1925 год и недостающие номера за 1924, в том числе самый первый, мартовский, номер журнала.

Пионер, 1924 год, №1 © Национальная электронная детская библиотека

Первый номер начинается со статьи Л.Д. Троцкого «Смерть вождя» — Ленин умер 21 января 1924 года.

Ленина нет. Нет более Ленина. Темные законы, управляющие ра­ботой кровеносных сосудов, оборвали эту жизнь. Медицина оказалась бессильной совершить то, чего от нее со страстью ждали, требовали миллионы человеческих сердец.

Следующие девять страниц заполнены рассказами и воспоминаниями о жизни и смерти Ленина, сопровождаются фотографиями прощания — интересно, раньше не видел их.

В редакционной статье декларируются цели и задачи, которые ставит перед собой редакция журнала:

«ПИОНЕР» ставит своей задачей развитие и укрепление пионерского движения.

«ПИОНЕР говорит о том, ЧТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПИОНЕРУ и что должен делать пионер. Научно-популярные очерки, вводящие пионера в активное изучение борьбы и строительства рабочего класса.

«ПИОНЕР» дает описание истории РКП (б), рассказы о жизни и деятельности революционеров, о их борьбе и об участии в революционной борьбе детей:

в «ПИОНЕР» САМИ РЕБЯТА ПИШУТ о жизни пионерских отрядов и звеньев, о жизни школы в СССР и за границей.

«ПИОНЕР» учит быть МАСТЕРОМ НА ВСЕ РУКИ. Чем и как помочь окружающим. Как и что делать самому. Дает описание работ практического характера, развивающих творчество и изобретательность.

«ПИОНЕР» дает интересный и увлекательный материал для чтения: рассказы, повести, путешествия, приключения и пр.

Если в первый год существования журнал выходил ежемесячно, то уже в 1925 году периодичность выросла вдвое — журнал стал двухнедельным. Каждый выпуск четко соответствует заявленным целям.

Те, кому понравилась книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», а возможно и самому Леониду Абрамовичу, будет интересно прочитать очерк «Военная хитрость (Из героического прошлого Красной армии)» в журнале «Пионер», 1925 год, №4. Если в книге главными противниками выступают красный командир, анархист Иван Строд и белый генерал Анатолий Пепеляев, то в очерке главный герой — «известнейший храбрец Вострецов, бывший командир знаменитого красного Волжского полка, входившего в состав 27-й Омской дивизии». Именно он арестовал Пепеляева в Аяне. Неожиданно, что автор статьи А. Сергеев не смешивает генерала Пепеляева с грязью, как остальных белых, упоминаемых в тексте, а выделяет как честного, благородного и храброго человека.

Пепеляев, наконец, решил сдаться. Дверь открыл тот же адьютант, но теперь уж сам с парабеллумом в руках и не спускавший с Вострецова напря­женного взора. Вострецов шагнул за порог и очутился в группе полковников, растерянно стоявших в одних кальсонах. — Где здесь генерал Пепеляев?— обратился Вострецов к окружающим. Ему указали на единственного в штанах человека. Это и был Пепеляев.

Если вас заинтересовал этот небольшой эпизод становления советской власти в Якутии и Приморье, то обязательно прочитайте книгу Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» о непростой судьбе Строда и Пепеляева. Интересно, что их потомки встретились 29 августа 2018 года в Якутске. Внук белого генерала Виктор Лаврович Пепеляев прилетел из Ташкента, а внучка красного командира Ольга Новомировна Русина-Строд — из США. Также в Якутск прилетели и правнуки: Игорь Пепеляев из Москвы и названный в честь прадеда Ян Строд из Вышнего Волочка.

«Военная хитрость (Из героического прошлого Красной армии)» ("Пионер», 1925 год, №4) © Национальная электронная детская библиотека «Военная хитрость (Из героического прошлого Красной армии)» ("Пионер», 1925 год, №4) © Национальная электронная детская библиотека

В том же номере — подарок историкам диафильма. В рубрике «Мастера на все руки» в статье «Как сделать волшебный фонарь» приводится инструкция по изготовлению этого «необходимого для каждого пионерского отряда, клуба, школы» устройства. В 1925 году диафильмов еще нет, но активно используются предшественники — картинки на стеклах, диапозитивы, для показа которых и нужен волшебный фонарь.

«Как сделать волшебный фонарь» (Пионер, 1925 год, №4) © Национальная электронная детская библиотека

Много полезных советов в этой рубрике — как сделать керосинку, полку, коньки, салазки. Поинтересуйтесь, вдруг что-то пригодится в домашних делах.

Десять заповедей сознательного пионера. Рис. В. Сутеев © Национальная электронная детская библиотека

Активно подрабатывал в журнале молодой художник Владимир Григорьевич Сутеев, студент декоративно-художественного факультета Института кинематографии. Посмотрите коротенький графический роман, или кино-поэму, нарисованную Сутеевым:

Кино-поэма Вокруг света (стихи Н. Богданов, рис. В. Сутеев, журнал Пионер, 1925 год, №№5−10) — о приключениях пионера Митьки во всех странах света.

Вокруг света (стихи Н. Богданов, рис. В. Сутеев, журнал Пионер, 1925 год, №№5-10) © Национальная электронная детская библиотека Вокруг света (стихи Н. Богданов, рис. В. Сутеев, журнал Пионер, 1925 год, №№5-10) © Национальная электронная детская библиотека

Рыков, Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Калинин, Сталин — все тут, герои многочисленных статей, очерков и фото-коллажей. Даже специальные коммунистические буквицы придумали с их изображениями.

Малышам в острастку,В мокрый день осенний,Написал ту сказкуЯ — Сергей Есенин.

Да-да, в журнале «Пионер», 1925 год, №23 опубликована сказка Сергея Есенина «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве» с рисунками Константина Ротова.

Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве (С. Есенин, илл. К. Ротов) Пионер, 1925 год, №23 © Национальная электронная детская библиотека

Много еще сюрпризов вы найдете на страницах журнала «Пионер» за 1925 год. Шевелите мозгами — ничего личного, просто так называется еще одна интересная рубрика с загадками, шарадами и прочими непонятными на первый взгляд штуками. Кстати, разгадали, кто это на портретах?

Знакомые портреты (Пионер, 1924 год, №1) © Национальная электронная детская библиотека

Реклама (Пионер, 1924 год, №1) © Национальная электронная детская библиотека

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