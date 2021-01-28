28 января 2021 | Время чтения 2 мин

село Борок, , 14:37 — REGNUM Село Борок на Северной Двине известно двумя, связанными с ним, знаменитыми историческими личностями — Ермаком Тимофеевичем и Марфой Борецкой. Самую известную новгородскую боярыню Марфу, врага Москвы и сторонницу Литвы, знают по фамилии ее мужа, новгородского посадника Исаака Борецкого. А фамилия Исаака сложилась от его родового владения — Борка. Странно, но до сих пор северяне оценивают Великий Новгород и Марфу положительно, как символы свободы. Хотя новгородская знать закабалила их предков в своих двинских боярщинах уже к XIV веку. А Великий князь Московский Иван III новгородские боярщины уничтожил, а северян сделал свободными «черносошными» крестьянами. Так же и по Марфе — путешественник XIX века Сергей Максимов в книге «Год на Севере» рассказывает, что жители деревень Летнего берега Белого моря еще помнят как Марфа повесили на дереве множество восставших против нее крестьян.

Обширные поля и деревни на высоком правом берегу Северной Двины, заливные луга на островах – до конца XV века все было новгородской боярщиной Марфы Борецкой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Добраться до Борка можно только переправившись на пароме в Рочегде на правый берег Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По дороге к Борку ходит табун лошадей Владимир Станулевич © ИА REGNUM И лихие наездники встречаются на пути к Борку Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Если история с владением Борецких хорошо документирована, то связь Ермака Тимофеевича с Борком менее крепкая. В кратком сольвычегодском летописце сказано: «На Волге казаки, Ермак атаман, родом з Двины з Борку…». Местные жители про Ермака рассказывают легенду — что здесь, недалеко от столицы Строгановых Сольвычегодска, перед походом на Сибирь снаряжался отряд Ермака. Борецкий ТОС даже поставил в честь Ермака памятный камень. Не вдаваясь в подробности, надпись на нем гласит: «Ермаку от борчан». И борчане очень скромны — не камни, а памятники Ермаку поставлены там, где исторических оснований еще меньше. Легенды разбудили в борчанах интерес к истории, недалеко от камня Ермака живет краевед Альбина Тункина. Много лет проработав в Нарьян-Маре и выйдя на пенсию, она посвятила себя сбору документов и рассказов о Борке. Получилось удачно — издала книгу «Борок. За годом год — века…».

Борецкий ТОС установил в честь Ермака памятный камень с исторически выверенной надписью: «Ермаку от борчан» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Борецкий ТОС знает славное прошлое своего села и ценит его – дорожный указатель в стиле борецкой росписи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Недалеко от ермакова камня дом краеведа Альбины Тункиной Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Избы в Борке высокие и просторные Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дома но огромных пространствах Борка стоят далеко друг от друга – здесь простор и свобода Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А еще Борок гордится особой, борецкой росписью туесов, прялок, разделочных досок. Но это уже другая история.

Даже дрова в Борке — толстенные, вековые чурки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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