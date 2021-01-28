Лос-Анджелес, США, , 13:38 — REGNUM Джон Фавро изначально не планировал вставлять в концовку второго сезона сериала «Мандалорец» сцену с появлением Люка Скайуокера (Марк Хэмилл). Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

Фавро рассказал, что сюжет формировался по мере того, как он писал сценарий, и в итоге второй сезон «Мандалорца» оказался связан со многими историями из «Звёздных войн». Продюсер отметил, что всегда принимал во внимание этот контекст и в какой-то момент стало ясно, что зрители могут увидеть различные события.

Ранее онлайн-кинотеатр Disney Plus объявил о решении подлить сериал «Мандалорец» на второй сезон. Кроме того, потоковый сервис сообщил, что в декабре 2021 года начнёт показывать сериал «Книга Бобы Фетта», который тоже будет выпущен в рамках франшизы «Звёздные войны».

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