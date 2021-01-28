Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Объём кинопроизводства Лос-Анджелеса достиг рекордно низкого уровня. Об этом 28 января сообщил портал The Wrap.

Согласно отчёту некоммерческой организации FilmLA, в 2020 году общее количество съёмочных дней в регионе сократилось почти вдвое (на 48%) по сравнению с показателями 2019 года — до 18 933. Аналитики отметили, что такое значение этого показателя является самым низким за последние 25 лет.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса кинопроизводство в Лос-Анджелесе было полностью приостановлено на 87 дней. Ранее голливудские киностудии выразили надежду, что реализация программы вакцинации позволит возобновить съёмки фильмов и сериалов.

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