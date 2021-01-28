Лос-Анджелес, США, , 10:58 — REGNUM Съёмки кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза могут завершиться в марте 2021 года. Об этом 27 января сообщил портал Screen Daily со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что момент окончания производства картины уже близок. Они отметили, что в кинокомпании Warner Bros. подтвердили информацию о том, что последняя сцена фильма будет снята в марте 2021-го. Таким образом, общая длительность съёмочного процесса составит 14 месяцев.

Напомним, производство картины стартовало 27 января 2020 года. В марте 2020-го оно было «поставлено на паузу» из-за карантинных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса.

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