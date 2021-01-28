Пермь, , 10:40 — REGNUM У Пермского театра юного зрителя появится малая сцена. Вариантом ее размещения рассматривают расположенное рядом здание на улице Пермской, 66, сообщает пресс-служба городской администрации.

Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с улицей Екатерининской на улицу Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия. Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тысяч человек. Сейчас ведётся разработка научно-проектной документации.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект оправдан и нужен краю. «К 300-летию Перми большие планы по преобразованиям в культурной сфере», — сказал он.

Стоит также отметить, что планы по капитальному ремонту исторической части здания Пермского ТЮЗа включены в национальный проект «Культура». Реализация проекта обойдётся в общей сложности в 262,2 млн рублей. Размер федеральной поддержки составит 198,4 млн рублей, из городского бюджета выделяют 53,3 млн рублей, ещё более 10 млн рублей — из краевого.