Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM В разработке может находиться анимационный сериал по «Игре престолов» для HBO Max. Об этом 27 января сообщил портал ComicBook.

О проекте пока мало информации — известно лишь, что шоу будет «взрослым» и соответствующим духу оригинального сериала. Представители HBO Max отказались комментировать работу над новым проектом.

Напомним, сейчас в работе находится сразу несколько спин-оффов «Игры престолов». Среди них: «Дом дракона» о семье Таргариенов, шоу о приключениях Дунка и Эгга, а также сериал про восстание Роберта Баратеона.

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