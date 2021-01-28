Пекин, , 08:03 — REGNUM Комедийный фильм «Большой красный конверт» продолжает удерживать лидерство в китайском прокате шестой день подряд, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Фильм заработал за прошедшие сутки 12,96 млн юаней (около $2 млн), что примерно составляет 27% от общей доли рынка, которая составила 46,55 млн на указанный день. Криминальный триллер «Ударная волн-2» занял второе место, заработав 7,7 млн юаней при общих кассовых сборах более 1,16 млрд юаней.

Ставшая хитом драма «Маленький красный цветок» расположился на третьем месте с 7,5 млн юаней сборов, в то время как за все время проката фильм собрал более 1,3 млрд юаней.