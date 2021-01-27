Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Netflix назвал дату премьеры сериала «Тень и кость» (Shadow and Bone), в основу которого легли книги писательницы Ли Бардуго. Об этом 27 января сообщил портал Comicbook.

Первый сезон шоу появится на сайте потокового сервиса 23 апреля 2021 года. Он будет состоять из восьми эпизодов, длительность каждого из которых составит около часа. Пока Netflix не сообщил о том, планирует ли он продлить «Тень и кость» на второй сезон.

Первая книга серии подростковых романов «Тень и кость» в жанре фэнтези была опубликована в 2012 году издательством Macmillan Publishers. Ли Бардуго отмечала, что при их создании она вдохновлялась историей Российской империи.