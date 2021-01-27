Нью-Дели, , 22:28 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime приобрёл права на показ индийского экшен-триллера «Мастер». Об этом 27 января сообщил портал Deadline.

Картина появится в библиотеке онлайн-кинотеатра 29 января 2021 года. Отмечается, что в этот день доступ к фильму получат жители более, чем 240 стран. Отмечается, что картина стала хитом в Индии, Австралии, Сингапуре, странах Азии, Ближнего Востока и на других кинорынках. По некоторым оценкам, ей удалось собрать в прокате около $30 млн.

Сюжет «Мастера» рассказывает о профессоре-алкоголике, которого отправляют преподавать в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Там он сталкивается с человеком, который вовлекает детей в преступную деятельность.

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