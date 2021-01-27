Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Руководство HBO Max заявило, что оно не ожидало того, что потоковый сервис так быстро получит столько пользователей, оформивших платную подписку. Об этом 27 января сообщил портал The Wrap.

В очередном отчёте компания AT&T, которой принадлежит HBO Max, сообщила, что база «платных» подписчиков онлайн-кинотеатра выросла до 40 млн. Её руководство отметило, что планировало добиться подобных показателей лишь в 2023 году.

Оно добавило, что необходимый импульс онлайн-кинотеатру придало решение Warner Bros. провести премьеру кинокомикса «Чудо-женщина» на HBO Max. Отмечается, что в целом на сайте онлайн-кинотеатра уже зарегистрировались 60 млн пользователей.

Напомним, потоковый сервис HBO Max был запущен 27 мая 2020 года. Стоит отметить, что за первый год работы потоковый сервис Disney Plus получил 86 млн «платных» подписчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: HBO показала трейлер «Матрицы», «Отряда самоубийц», «Дюны» и других картин

Читайте развитие сюжета: Amazon хочет показать миру индийский экшен-триллер «Мастер»