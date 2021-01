Нью-Йорк, США, , 22:03 — REGNUM Телеканал Fox продлил на второй сезон музыкальное телешоу «Я вижу твой голос» (I Can See Your Voice). Об этом 27 января сообщил портал The Wrap.

В компании дали понять, что во втором сезоне в роли ведущего вновь выступит стендап-комик Кен Джонг. Кроме того, стало известно, что в качестве постоянных участников вернутся актриса Шерил Хайнс и певица Эдриэнн Байлон.

«Я вижу твой голос» — это телевизионное шоу, в котором группе звёзд предлагается помочь участникам определить «плохих» певцов от «хороших». Трудность заключается в том, что они не слышат их голоса.

