Лос-Анджелес, США, , 21:22 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO Max опубликовал ролик, в котором показал сцены из фильмов, премьеры которых состоятся 27 января 2021 года. Видео было выложено 27 января на Twitter-странице компании.

Зрители могут видеть в трейлере фрагменты фильмов «Отряд самоубийц», «Дюна», «Смертельная битва», «Космический джем 2», «Том и Джерри», «Дьявол в деталях», «Годзилла против Конга» и других. Примечательным является то, что в конце ролика зрители могут видеть логотип четвёртой «Матрицы».

https://twitter.com/hbomax/status/1354398837448847360

Ранее Warner Bros. объявила, что в 2021 году её фильмы будут выходить одновременно в кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре HBO Max. СМИ сообщили, что некоторые режиссёры были недовольны этим решением кинокомпании. Инсайдеры, в частности, утверждали, что своё недовольство по этому поводу высказал Дени Вильнёв, снявший «Дюну».

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