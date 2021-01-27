Вашингтон, , 20:41 — REGNUM В сеть выложили кинематографический трейлер выпуска «Калдхайм» коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Видео было опубликовано 27 января на YouTube-канале франшизы.

В рамках этого выпуска игрокам предложат проложить себе путь через жестокий мир Викингов Калдхайм. Администрация канала отметила, что электронная версия дополнения появится в компьютерной версии игры Magic: The Gathering Arena завтра, 28 января 2021 года.

«Калдхайм» станет первым новым выпуском Magic: The Gathering в 2021 году. Ранее дизайнеры игры сообщили, что в нём появятся двусторонние карты, которые ранее присутствовали в наборах Zendikar Rising.

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