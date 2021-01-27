Рязань, , 16:16 — REGNUM Торжественные мероприятия, посвящённые 195-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, проходят 27 января в Рязани. Его вспоминают не только как писателя, но и вице-губернатора области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Четыре года своей жизни Михаил Салтыкова-Щедрин посвятил рязанской земле. В 1858—1860 годах он был назначен вице-губернатором губернии, а в 1867—1868 годах — управляющим Рязанской казённой палатой. Писатель пожертвовал деньги на работу городской публичной библиотеки и передал в её фонды журналы «Искра» и «Московский вестник».

«Он всегда боролся за правду, созданные им образы живы и сегодня, потому что не исчезли социальные пороки. И каждый должен осознать, не далеко ли зашёл, не стал ли похож на одного из героев Салтыкова-Щедрина», — сказал на митинге у памятника литератору министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Две выставки, посвящённые жизни Михаила Салтыкова-Щедрина, открылись в Музейном центре им. А. И. Солженицына и Рязанской областной библиотеке им. Горького. На экспозициях представлены предметы быта, дневники, иллюстрации к произведениям и прижизненное издание одной из его книг.