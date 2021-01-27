27 января 2021 | Время чтения 2 мин

Каргополь, Архангельская область, , 16:15 — REGNUM Александр Ошевенский родился в 1427 году, неподалеку от Белозерского монастыря, где в 18 лет принял постриг. Отец его переселился на берега реки Чурьеги, где ныне стоит монастырь, и основал Ошевенскую слободу. Через некоторое время навестить отца туда пришел Александр, и родитель убедил его остаться для духовного подвига. Той же ночью Александр Ошевенский слышал «дивный глас», указавший ему основать здесь монашескую обитель, что в 1457-году и было сделано. Около 50 лет в жизни святого начались несчастья — большинство иноков покинули монастырь, родственники не понимали его, отец умер. В 52 года Александр Ошевенский, предсказав братии тяжелые времена и благословив иноков, скончался. Мощи святого стали главной ценностью обители.

Святые ворота Александро-Ошевенского монастыря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Монастырский двор хранит многие тайны прошлых веков – археологи сделали бы интересные открытия Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В надвратной церкви — символическая рака святого Александра Ошевенского Владимир Станулевич © ИА REGNUM Надвратный храм посвящен Николаю Мирликийскому Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Колодец, по преданию выкопанный святым Александром Ошевенским Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В XVI—XVII веках Каргополь был преуспевающим торговым городом, и монастырь, находившийся в 40 километрах от него на торговых путях, процветал, имея до 700 крестьян и большие земли. Вклады в монастырь делали крупнейшие княжеские роды — Лопухины, Голицыны, Урусовы, Черкасские, Хованские. В 1707 году была построена каменная пятиглавая Успенская церковь.

Главный собор монастыря – Успенский, лежит в руинах Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На колокольню Успенского собора можно подняться Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На пике расцвета обитель постиг тяжкий удар — по указу Екатерины Второй церковные владения были секуляризованы, из братии в 70 иноков в монастыре остались несколько монахов. Но в XIX веке трудами настоятеля архимандрита Иосифа обитель вернула себе достойное древности и славе место. В 1839 году была построена надвратная церковь в честь Николая Мирликийского, в 1839 году гостиница для паломников, в 1900 году «дивного узорочья» деревянная шатровая церковь Покрова Божией Матери.

В центре монастырского двора в 1900 году была построена «дивного узорочья» деревянная Покровская церковь, рухнувшая в 1990 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1917 году в России произошла революция, крестьяне отняли у монастыря землю, ценности в 1920 году изъяты, а в 1922 году монастырь был закрыт. В зданиях обители устроили агробазу и школу. Когда в 1928 году рака с мощами Александра Ошевенского была вскрыта, на дне коммунисты увидели осиновый кол — мощи, наверное, были укрыты.

В подвале Успенского собора стояла рака с мощами святого основателя обители. В 1928 году рака была вскрыта, мощей в ней не оказалось – наверняка они были укрыты монахами. Сайт монастыря сообщает, что мощи продолжают покоиться под собором Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2001 году епископ Архангельский Тихон благословил воссоздание монашеской общины. Сейчас монастырь пытается войти в планы Минкульта РФ по реставрации, создан попечительский совет, но пока дела с реставрацией не получается.

Из смотровых окон колокольни собора открываются прекрасные виды Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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