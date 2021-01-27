Архангельск, 27 января 2021, 14:45 — REGNUM В 1700 году Россия начала войну со Швецией, целью которой был выход России к Балтийскому морю. Пока единственным портом был Архангельск, сотни торговых кораблей, богатые Гостиные дворы и здешние верфи искушали шведов покончить с ним одним ударом. Петр Первый повелел строить в устье Северной Двины первую бастионную крепость России. Ключевую помощь в этом деле царю оказал архиепископ Холмогорский Афанасий, отдав на стройку огромные запасы камня и кирпичей. На случай прихода шведов на строительной площадке поставили четыре артиллерийских батареи.

Новодвинская крепость поставлена на острове Линской прилук, возле судоходного в XVIII веке Никольского русла Северной Двины
Новодвинская крепость поставлена на острове Линской прилук, возле судоходного в XVIII веке Никольского русла Северной Двины
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Если навигатор врет, можно обратиться к местным жителям с вопросом: «Где крепость?»
Если навигатор врет, можно обратиться к местным жителям с вопросом: «Где крепость?»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

25 июня 1701 к устью Двины подошла шведская эскадра из 7 вымпелов с десантом. Шведы захватили в море несколько поморских лодей с целью найти знакомого с двинским фарватером кормщика. После угроз согласие дал Иван Седунов по прозвищу Ряб. Вперед отправили три наиболее легких шведских корабля, которые внезапно появились у места будущей крепости. Однако головной корабль сел на мель напротив батарей, за ним второй. Кормщик Седунов был шведами расстрелян, но, будучи раненным, спасся вплавь. Бой длился 12 часов, шведы оставили севшие на мель корабли и на третьем ушли к эскадре, которая отправилась восвояси.

Через крепостной ров перекинут мост. Он на планах крепости XVIII-XIX веков, и решал задачу отступления гарнизона или подхода подкреплений
Через крепостной ров перекинут мост. Он на планах крепости XVIII-XIX веков, и решал задачу отступления гарнизона или подхода подкреплений
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Переправа на остров летом на пароме, зимой по понтону, переброшенному через реку Маймаксу
Переправа на остров летом на пароме, зимой по понтону, переброшенному через реку Маймаксу
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Время на дорогу к крепости можно коротать, осматривая островные деревни
Время на дорогу к крепости можно коротать, осматривая островные деревни
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Перед крепостным рвом дома поселка Конвейер, где жили работники колонии
Перед крепостным рвом дома поселка Конвейер, где жили работники колонии
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

До 1863 года крепость была вооружена пушками и имела гарнизон. Затем по Высочайшему указу была упразднена и передана Архангельской епархии. Камни укреплений стали разбирать на ремонт церквей. При советской власти здесь создали детский лагерь-коммуну, затем исправительно-трудовое учреждение. После ликвидации в 2006 году учреждения УФСИН, крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею.

Комендантский дом – наиболее хорошо сохранившееся крепостное здание, где наверное разместиться музейная экспозиция
Комендантский дом – наиболее хорошо сохранившееся крепостное здание, где наверное разместиться музейная экспозиция
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Двинские ворота крепости встречают путешественников добравшихся по реке. Их состояние лучше Летних ворот, но также требует реставрации
Двинские ворота крепости встречают путешественников добравшихся по реке. Их состояние лучше Летних ворот, но также требует реставрации
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Напротив моста, в печальном состоянии, Летние ворота крепости
Напротив моста, в печальном состоянии, Летние ворота крепости
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Рогаточный бастион крепости
Каменная кладка Рогаточного бастиона частично обрушилась
Рогаточный бастион крепости
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Каменная кладка Рогаточного бастиона частично обрушилась
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В сентябре 2020 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, договорился о реставрации крепости. По словам заведующего отделом военной истории музея Игоря Гостева, реставрация в первую очередь требуется двум воротам крепости, комендантскому дому и пороховому погребу. Необходимо удалить с территории крепости сотни тонн строительного мусора. Не менее важно за счет внебюджетных источников построить кафе, туалеты, причал для парохода «Гоголь» и катеров. На месте Петропавловской церкви, где высится памятный крест, поставить церковь или часовню.

На территории крепостного двора со времен УФСИНа остались сотни тонн строительного мусора
На территории крепостного двора со времен УФСИНа остались сотни тонн строительного мусора
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На месте разрушенной крепостной Петропавловской церкви установлен памятный крест
На ближайшем к морю Флажном бастионе – лучший вид на реку и место сражения 25 июня 1701 года
На месте разрушенной крепостной Петропавловской церкви установлен памятный крест
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
На ближайшем к морю Флажном бастионе – лучший вид на реку и место сражения 25 июня 1701 года
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Со смотровой площадки Флажного бастиона лучший обзор на двор крепости и пороховой погреб
Со смотровой площадки Флажного бастиона лучший обзор на двор крепости и пороховой погреб
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Наиболее хорошо сохранилась стена крепости, стоящая вдоль реки. Поверх нее идет смотровая дорожка
Наиболее хорошо сохранилась стена крепости, стоящая вдоль реки. Поверх нее идет смотровая дорожка
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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