27 января 2021 | Время чтения 2 мин

Архангельск, , 14:45 — REGNUM В 1700 году Россия начала войну со Швецией, целью которой был выход России к Балтийскому морю. Пока единственным портом был Архангельск, сотни торговых кораблей, богатые Гостиные дворы и здешние верфи искушали шведов покончить с ним одним ударом. Петр Первый повелел строить в устье Северной Двины первую бастионную крепость России. Ключевую помощь в этом деле царю оказал архиепископ Холмогорский Афанасий, отдав на стройку огромные запасы камня и кирпичей. На случай прихода шведов на строительной площадке поставили четыре артиллерийских батареи.

Новодвинская крепость поставлена на острове Линской прилук, возле судоходного в XVIII веке Никольского русла Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Если навигатор врет, можно обратиться к местным жителям с вопросом: «Где крепость?» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

25 июня 1701 к устью Двины подошла шведская эскадра из 7 вымпелов с десантом. Шведы захватили в море несколько поморских лодей с целью найти знакомого с двинским фарватером кормщика. После угроз согласие дал Иван Седунов по прозвищу Ряб. Вперед отправили три наиболее легких шведских корабля, которые внезапно появились у места будущей крепости. Однако головной корабль сел на мель напротив батарей, за ним второй. Кормщик Седунов был шведами расстрелян, но, будучи раненным, спасся вплавь. Бой длился 12 часов, шведы оставили севшие на мель корабли и на третьем ушли к эскадре, которая отправилась восвояси.

Через крепостной ров перекинут мост. Он на планах крепости XVIII-XIX веков, и решал задачу отступления гарнизона или подхода подкреплений Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Переправа на остров летом на пароме, зимой по понтону, переброшенному через реку Маймаксу Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Время на дорогу к крепости можно коротать, осматривая островные деревни Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Перед крепостным рвом дома поселка Конвейер, где жили работники колонии Владимир Станулевич © ИА REGNUM

До 1863 года крепость была вооружена пушками и имела гарнизон. Затем по Высочайшему указу была упразднена и передана Архангельской епархии. Камни укреплений стали разбирать на ремонт церквей. При советской власти здесь создали детский лагерь-коммуну, затем исправительно-трудовое учреждение. После ликвидации в 2006 году учреждения УФСИН, крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею.

Комендантский дом – наиболее хорошо сохранившееся крепостное здание, где наверное разместиться музейная экспозиция Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Двинские ворота крепости встречают путешественников добравшихся по реке. Их состояние лучше Летних ворот, но также требует реставрации Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Напротив моста, в печальном состоянии, Летние ворота крепости Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Рогаточный бастион крепости Владимир Станулевич © ИА REGNUM Каменная кладка Рогаточного бастиона частично обрушилась Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В сентябре 2020 года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, во время встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, договорился о реставрации крепости. По словам заведующего отделом военной истории музея Игоря Гостева, реставрация в первую очередь требуется двум воротам крепости, комендантскому дому и пороховому погребу. Необходимо удалить с территории крепости сотни тонн строительного мусора. Не менее важно за счет внебюджетных источников построить кафе, туалеты, причал для парохода «Гоголь» и катеров. На месте Петропавловской церкви, где высится памятный крест, поставить церковь или часовню.

На территории крепостного двора со времен УФСИНа остались сотни тонн строительного мусора Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На месте разрушенной крепостной Петропавловской церкви установлен памятный крест Владимир Станулевич © ИА REGNUM На ближайшем к морю Флажном бастионе – лучший вид на реку и место сражения 25 июня 1701 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Со смотровой площадки Флажного бастиона лучший обзор на двор крепости и пороховой погреб Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Наиболее хорошо сохранилась стена крепости, стоящая вдоль реки. Поверх нее идет смотровая дорожка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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