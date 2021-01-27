Лос-Анджелес, США, , 11:28 — REGNUM Работа над телесериалом «Тёмная лига справедливости» для сервиса HBO Max продолжается. Об этом 26 января сообщил портал ComicBook.

Судя по недавнему отчёту TVLine, шоу всё ещё находится в разработке, а руководит процессом лично Джей Джей Абрамс. Однако дополнительные подробности о создании сериала пока не сообщаются — в том числе и примерная дата его премьеры.

Напомним, «Тёмная лига справедливости» — это команда супергероев, состоящая из персонажей комиксов издательства DC. Изначально в неё входили Джон Константин, Мадам Ксанаду, Мертвец, Шейд иЗатанна.

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